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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Финляндия и страны Балтии отложили объединение газовых рынков до октября 2024 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Регуляторы энергосетей стран Балтии и Финляндии решили отложить объединение региональных рынков природного газа на один год - до октября 2024 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики Литвы.

В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и операторы газопередающих систем Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии договорились о создании общего рынка и применении единого тарифа в точках входа с 1 октября 2023 года.

Новое решение связано с изменившейся в 2022 году геополитической ситуацией, коренным образом повлиявшей на газовый рынок, поэтому механизм так называемой интерсистемной компенсации уже не подходит и не может быть выгоден всем сторонам, отмечает ведомство.

С 1 января 2020 года начала действовать единая тарифная зона передачи газа Финляндии, Эстонии и Латвии. Это позволило воспользоваться преимуществами инфраструктуры и усилить конкуренцию за счет интеграции национальных рынков.

В декабре 2019 года Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран. Отмечалось, что он объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии. Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 км. По суше 55 км проходит по территории Эстонии, 21 км - Финляндии.

Литва Финляндия Эстония Латвия Balticconnector Палдиски Инкоо
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