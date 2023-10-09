В Эстонии не исключили умышленного повреждения газопровода Balticconnector

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии не исключают умышленного повреждения морского газопровода Balticconnector, соединяющего газовые сети Эстонии и Финляндии.

"На данный момент также не исключен преднамеренный разрыв газовой трубы", - сообщили в понедельник порталу телерадиовещания Эстонии ERR в энергетической компании Elering.

"У Balticconnector есть сценарии того, что могло бы произойти. Я бы не хотел спекулировать на их тему. Это, скорее, внешнее повреждение", - сказал руководитель отдела коммуникаций компании Айн Кёстер.

Он не захотел комментировать возможность вмешательства силовых структур.

В ночь на 8 октября финскими и эстонскими операторами было зафиксировано падение давления в Balticconnector, после чего была перекрыта подача газа.

Поскольку пока неизвестно, что именно произошло с газопроводом и насколько велика утечка, невозможно прогнозировать, сколько времени потребуется на его возможный ремонт, сказали в Elering.

Директор финской энергетической компании Gasgrid Finland Янне Грёнлунд сообщил газете Democrat, что для возобновления работы Balticconnector "наверняка потребуются месяцы".

Специалисты верят, что выход Balticconnector из строя не окажет существенного влияния на газоснабжение в Эстонии, а также во всем балтийском регионе.

"На первых порах это происшествие никак не скажется на газоснабжении, поскольку сейчас в Эстонию газ поступает из Латвии. Там подземное газохранилище заполнено почти до отказа. Запаса газа в нем достаточно для того, чтобы снабжать три страны Балтии в течение длительного времени" - сказал Кёстер.

Кроме того, действует газовый терминал в Литве, оттуда тоже можно доставлять газ, добавил он.