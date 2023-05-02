Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Эстония и Латвия планируют совместные закупки СПГ и аренду терминала в случае энергокризиса

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Эстония и Латвия могут организовать совместные закупки сжиженного природного газа и солидарно арендовать мощности строящегося в эстонском порту Палдиски СПГ-терминала.

"Цель планируемой совместно с Латвией аренды инфраструктуры СПГ состоит не во вмешательстве в рынок на государственном уровне, а в создании готовности обеспечить энергоснабжение обеих стран при возможных кризисных ситуациях", - сообщил агентству BNS министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал по итогам своего визита в Латвию.

"В ближайшее время мы начнем обсуждение с Латвией, чтобы при возможных затруднениях с поставками газа можно было доставить плавучий терминал в Палдиски. Если рынок работает и ситуация стабильна, не нужно арендовать судно. Но с нашей точки зрения логично, что по договоренности с соседями мы оба можем использовать критическую инфраструктуру, если возникнет необходимость. Надо согласовать более четкие рамки, при которых мы будем совместно использовать мощности терминала и арендовать СПГ-судно. Таким образом, если ситуация на рынке изменится и наступит критический момент, мы сможем начать работу немедленно ", - уточнил он.

По словам Михала, его латвийский коллега Раймонд Чударс выразил заинтересованность в совместном использовании мощностей СПГ в Палдиски, откуда газ можно доставлять в Инчукалнское хранилище по существующему трубопроводу.

Стороны готовят соглашение, которое позволит совместно закупать сжиженный природный газ, поставлять его в порт Палдиски и регазифицировать.

Министр заявил, что "идея еще слишком сырая, чтобы раскрывать детали, например, порядок распределения затрат".

"Мы рассчитываем, что если будем сотрудничать, то сможем разделить расходы между соседями, которые пользуются инфраструктурой", - сказал Михал, добавив, что следующим шагом является подготовка меморандума о намерениях.

В апреле министерство климата и энергетики Латвии сообщало, что приступает к разработке условий совместного использования СПГ-терминала в эстонском Палдиски.

СПГ-терминал будет состоять из трех элементов: портовой инфраструктуры, соединения газопровода Elering с Balticconnector (трубопровод, соединяющий газотранспортные системы Эстонии и Финляндии) и судна. Аналогичная инфраструктура строится в финском Инкоо.

Ранее Эстония и Финляндия договорились, что плавучая регазификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Работы в Палдиски были завершены раньше, тем не менее, в октябре 2022 года стороны согласовали местонахождение СПГ-судна в Инкоо и договорились, что терминал будет на равных условиях обеспечивать газом обе страны. Позже эстонская сторона сообщила, что ищет возможности самостоятельно арендовать другой плавучий терминал.

Эстония Латвия СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-премьер Молдавии предстанет перед судом по делу о концессии кишиневского аэропорта

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Голливудские сценаристы объявили забастовку

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Что случилось этой ночью: вторник, 2 мая

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки

Военные США сообщили об аэростате, пролетевшем над Гавайскими островами

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });