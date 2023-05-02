Эстония и Латвия планируют совместные закупки СПГ и аренду терминала в случае энергокризиса

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Эстония и Латвия могут организовать совместные закупки сжиженного природного газа и солидарно арендовать мощности строящегося в эстонском порту Палдиски СПГ-терминала.

"Цель планируемой совместно с Латвией аренды инфраструктуры СПГ состоит не во вмешательстве в рынок на государственном уровне, а в создании готовности обеспечить энергоснабжение обеих стран при возможных кризисных ситуациях", - сообщил агентству BNS министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал по итогам своего визита в Латвию.

"В ближайшее время мы начнем обсуждение с Латвией, чтобы при возможных затруднениях с поставками газа можно было доставить плавучий терминал в Палдиски. Если рынок работает и ситуация стабильна, не нужно арендовать судно. Но с нашей точки зрения логично, что по договоренности с соседями мы оба можем использовать критическую инфраструктуру, если возникнет необходимость. Надо согласовать более четкие рамки, при которых мы будем совместно использовать мощности терминала и арендовать СПГ-судно. Таким образом, если ситуация на рынке изменится и наступит критический момент, мы сможем начать работу немедленно ", - уточнил он.

По словам Михала, его латвийский коллега Раймонд Чударс выразил заинтересованность в совместном использовании мощностей СПГ в Палдиски, откуда газ можно доставлять в Инчукалнское хранилище по существующему трубопроводу.

Стороны готовят соглашение, которое позволит совместно закупать сжиженный природный газ, поставлять его в порт Палдиски и регазифицировать.

Министр заявил, что "идея еще слишком сырая, чтобы раскрывать детали, например, порядок распределения затрат".

"Мы рассчитываем, что если будем сотрудничать, то сможем разделить расходы между соседями, которые пользуются инфраструктурой", - сказал Михал, добавив, что следующим шагом является подготовка меморандума о намерениях.

В апреле министерство климата и энергетики Латвии сообщало, что приступает к разработке условий совместного использования СПГ-терминала в эстонском Палдиски.

СПГ-терминал будет состоять из трех элементов: портовой инфраструктуры, соединения газопровода Elering с Balticconnector (трубопровод, соединяющий газотранспортные системы Эстонии и Финляндии) и судна. Аналогичная инфраструктура строится в финском Инкоо.

Ранее Эстония и Финляндия договорились, что плавучая регазификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Работы в Палдиски были завершены раньше, тем не менее, в октябре 2022 года стороны согласовали местонахождение СПГ-судна в Инкоо и договорились, что терминал будет на равных условиях обеспечивать газом обе страны. Позже эстонская сторона сообщила, что ищет возможности самостоятельно арендовать другой плавучий терминал.