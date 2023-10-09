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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Поручение Байдена о направлении помощи Израилю, авианосец США направился в Восточное Средиземноморье, нанесение Израилем ударов по крупным районам Газы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден поручил направить Израилю дополнительную помощь на фоне действий ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме, при этом не уточнив конкретные объемы поддержки.

- США направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Джеральд Форд". Уточняется, что в группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".

- Израиль нанес удары по крупным районам Газы. По данным ЦАХАЛ, речь идет о квартале Шуджайя. В армии страны назвали этот район "террористическим гнездом", которое палестинское движение ХАМАС использует для проведения нападений на Израиль".

- ВКС России нанесли удары по складам и лагерям подготовки террористов в Сирии. Военные РФ также сообщили об атаке беспилотника боевиков по позициям правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Шейх-Мухаммед.

- В Белоруссии заявили об экспорте товаров страны через 20 российских портов. По словам министра транспорта и коммуникаций республики Алексея Ляхновича, за восемь месяцев текущего года Белоруссия поставила более 8,5 млн тонн товаров.

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