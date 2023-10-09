Израиль продолжил атаки на сектор Газа в понедельник

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по сектору Газа в понедельник, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля продолжает атаковать сектор Газа, наносит смертельный ущерб возможностям террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в ходе атак было взорвано здание, в котором находились боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов ХАМАС превысило 700 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2,2 тыс. человек ранены.

Власти Израиля полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

В связи с масштабными атаками ХАМАС Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально перевели страну в состояние войны.