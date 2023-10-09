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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

WPost сообщила о скором начале наземной операции ЦАХАЛа в секторе Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена считают, что Армия обороны Израиля может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Ранее Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свою полную поддержку.

Израиль просит США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол", бомб малого диаметра, патронов к пулеметам и расширить сотрудничество в области обмена разведданными.

Газета пишет, что на фоне последних событий администрация Байдена сможет получить согласие Конгресса на помощь Израилю.

Как сообщалось, Соединенные Штаты перебросят в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу, а также увеличат число истребителей F-35 и F-15, размещенных на Ближнем Востоке.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США ЦАХАЛ
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