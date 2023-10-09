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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Кремле уверены в способности Израиля найти источники поступления оружия в регион

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израиль обладает необходимой разведывательной инфраструктурой, чтобы выяснить источники поступления в зону эскалации палестино-израильского конфликта оружия, заявили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что в зоне конфликта обнаружилось украинское оружие.

"Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион. Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение", - сказал он, отметив, что не слышал такую новость.

"Очевидно то, что сотни тысяч тонн вооружений, которое коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, что часть из них "оружейными баронами" распродаются по всему миру, неся, кстати, в разные страны мира и в разные регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", - заявил Песков, призвав дождаться точной информации на этот счет.

Запад Израиль Дмитрий Песков Украина
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