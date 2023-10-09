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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Россиянам в Израиле посоветовали избегать мест массового скопления людей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россиянам, находящимся в Израиле, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам, сообщает Минэкономразвития России.

"Российским гражданам рекомендуется проявлять должную предосторожность и бдительность, избегать районов массового скопления людей, столкновений с полицией и других мест повышенного риска, участия в публичных манифестациях. Не рекомендуется приближаться к военным или иным закрытым" объектам", - предупредило ведомство.

Гражданам России предложено "неукоснительно соблюдать все требования местных властей, особенно связанные с организационно-логистическими аспектами (режим комендантского часа и в целом передвижения по стране, наличие специальных документов, пропусков и т.д.), строго выполнять нормы национального законодательства".

Россиян также призвали обращать внимания на сообщения российского МИД, в частности, Кризисно-ситуационного центра МИД, а также новостной ленты мобильного приложения "Зарубежный помощник".

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров.

По оценке Российского союза туриндустрии, на момент начала обострения конфликта в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов. Посчитать точное число индивидуальных туристов в стране невозможно. В Кремле заявили, что у российских дипломатов пока нет данных о согражданах, пострадавших в результате последних событий.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Минэкономразвития Израиль МИД
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