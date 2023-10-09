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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Израиле обнаружены и убиты боевики, проникшие в страну из Ливана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На территорию Израиля из Ливана проникли вооруженные люди, израильские военные их убили, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Военные продолжают прочесывать эту территорию. Военный вертолет продолжает там атаковать цели.

Жителей нескольких населенных пунктов призвали не выходить из дома.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 800 человек, ранены более 2,5 тысячи. Число жертв в секторе Газа достигло 560, по данным местного Минздрава. Ранения получили около 2,9 тысячи человек.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Минздрав ХАМАС ЦАХАЛ Израиль
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