ВВС Израиля наносят удары по целям в Ливане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в понедельник вечером наносит авиаудары вертолетами по объектам на территории Ливана, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

Деталей операции израильские военные не приводят.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что, по некоторым данным, группы вооруженных бойцов проникли в Израиль с севера из Ливана. Некоторых из них солдаты ЦАХАЛ ликвидировали.

Эти события происходят на фоне военной операции Израиля против палестинских группировок из сектора Газа.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.