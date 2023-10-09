Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Египет принимает активное участие в переговорах об обмене палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах, на израильтянок, которых захватили боевики ХАМАС в ходе нападения на Израиль, сообщает "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники.

По информации газеты, власти Египта пока ожидают ответа от обеих сторон относительно предлагаемого Каиром обмена.

Кроме того, Египет предложил ввести режим прекращения огня, который должен соблюдаться сторонами до окончания обмена.

По последним данным, число погибших в Израиле достигло 800 человек, в больницы поступили более 2,5 тысяч человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных. Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тысячи человек.