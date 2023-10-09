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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Суд в Азербайджане оставил Рубена Варданяна под арестом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бакинский апелляционный суд отклонил апелляцию на арест гражданина Армении Рубена Варданяна, пишут азербайджанские СМИ.

СМИ отмечают, что защита Варданяна пыталась отменить меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, полагая что избранная мера пресечения является обоснованной.

Таким образом, Варданян остается под арестом.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. 27 сентября Госпогранслужба Азербайджана задержала экс-госминистра непризнанного Нагорного Карабаха, бывшего руководителя компании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.

В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщили о задержании Варданяна 27 сентября и привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему инкриминируются статьи: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением суда Варданян арестован на четыре месяца.

4 октября МИД Армении осудил задержания Азербайджаном бывших лидеров Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других. Отмечается, что, "несмотря на диалог с представителями Нагорного Карабаха, заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана относительно уважения и защиты прав армян, готовности не препятствовать их возвращению в Нагорный Карабах, установления мира в регионе, правоохранительные органы Азербайджана продолжают произвольные аресты".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 5 октября сообщил, что Москва призвала Баку проявить милосердие к бывшему руководству Нагорного Карабаха, в том числе бизнесмену Варданяну. "Я не хочу вдаваться в особые детали, но я так понимаю, что их особо и в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить в данном случае из, когда все вопросы территориального характера решены для Азербайджана, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера", - сказал Путин.

Азербайджан Нагорный Карабах Рубен Варданян Армения
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