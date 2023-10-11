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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Израиль обстреливает Ливан в ответ на запуск противотанковой ракеты

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильско-ливанской границы противотанковой управляемой ракетой, сообщает The Times of Israel.

Военные ранее в среду заявили, что одна из северных позиций ЦАХАЛа подверглась атаке со стороны Ливана.

"Противотанковая ракета была выпущена из Ливана по военному посту, прилегающему к поселению Араб-аль-Арамше вблизи "голубой линии", - сообщил аккаунт ЦАХАЛа в соцсети X. "Голубая линия" - граница между Израилем и Ливаном.

Ответственность за запуск ракеты взяла на себя ливанская группировка "Хезболла". Как пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление группы, запуск был назван ответом на гибель трех членов "Хезболлы" в результате израильских ударов 9 октября.

ЦАХАЛ заявляет, что наносит удары по целям в Ливане только в ответ на атаки с ливанской территории.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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