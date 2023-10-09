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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Израиле отрицают, что Египет заранее предупреждал о подготовке нападения ХАМАС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвали несоответствующими действительности сообщения СМИ о том, что власти Египта якобы заранее предупреждали о подготовке палестинским движением ХАМАС масштабной атаки.

По сообщению израильских СМИ, в канцелярии назвали такие сообщения "полностью фейковыми".

Ранее израильская пресса сообщала, что, по ее данным, руководитель египетских разведывательных служб Аббас Камель предупреждал премьер-министра Израиля Нетаньяху о подозрительной активности в секторе Газа за несколько дней до атаки ХАМАС.

"Камель предупредил Израиль о том, что в Газе готовится произойти "нечто необычное, ужасная операция", - утверждали израильские СМИ.

В сообщениях также говорилось, что Камель был сильно удивлен якобы пассивной реакцией со стороны Нетаньяху.

Утром 7 октября десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа в Израиль, а южные и центральные районы подверглись мощным ракетным ударам.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали. По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв – мирные жители и десятки полицейских и военных. Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.

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Израиль Египет ХАМАС
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