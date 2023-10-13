Египет направил на границу с сектором Газа тысячи силовиков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Египет укрепил границу с сектором Газа, разместив на ней дополнительно тысячи сотрудников сил безопасности, сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного сотрудника египетских спецслужб. Меры безопасности на границе агентство назвало беспрецедентными.

Собеседник агентства считает, что потенциальная наземная операция Израиля в секторе Газа станет "большой ошибкой". Он подчеркнул, что Египет "круглые сутки" работает с союзниками Израиля, в том числе с США и европейскими государствами, с целью предотвратить такую операцию и прекратить боевые действия.

По его словам, эти страны предложили создать зоны безопасности в анклаве и гарантировать поставки гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт в городе Рафах. При этом Израиль пока никак не отреагировал на предложение.

12 октября Египет обратился к Израилю с призывом не наносить удары по палестинской территории у КПП Рафах. В египетском МИД отмечали, что этот КПП с палестинской стороны не выполняет свои основные функции из-за ударов Израиля. В Каире заявляли, что КПП Рафах между Египтом и сектором Газа открыт, и что он не закрывался ни на каком этапе с начала обострения конфликта. The Washington Post 10 октября утверждала, что египетские власти приостановили работу КПП в Рафахе.

В МИД Египта призвали все страны, а также региональные и международные организации, которые хотят передать гуманитарную помощь палестинцам в Газе, направлять ее в аэропорт Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.