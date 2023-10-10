Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждение морского финляндско-эстонского газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".

"Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно. Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия", - заявил он.

"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать содействие в расследовании", - добавил президент Финляндии.

Ниинистё заверил, что хорошо проинформирован о случившемся. "Эти события не повлияют на безопасность поставок Финляндии", - добавил он.

Столтенберг в эфире Messaging Service подтвердил поддержку со стороны НАТО: "НАТО обменивается информацией и готова поддержать пострадавших союзников".

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Сейчас клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.