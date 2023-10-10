Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждение морского финляндско-эстонского газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".

В миреВ Эстонии не исключили умышленного повреждения газопровода BalticconnectorЧитать подробнее

"Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно. Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия", - заявил он.

"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать содействие в расследовании", - добавил президент Финляндии.

Ниинистё заверил, что хорошо проинформирован о случившемся. "Эти события не повлияют на безопасность поставок Финляндии", - добавил он.

Столтенберг в эфире Messaging Service подтвердил поддержку со стороны НАТО: "НАТО обменивается информацией и готова поддержать пострадавших союзников".

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Сейчас клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.

НАТО Саули Ниинистё Финляндия Йенс Столтенберг Balticconnector
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер Ирака предупредил о возможном разрушении сектора Газа из-за эскалации

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Франция высказалась за продолжение помощи ЕС палестинскому населению

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Около 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС найдены на территории Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });