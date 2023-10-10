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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Финские пограничники обнаружили место утечки из газопровода Balticconnector

Они считают, что повреждение трубопроводу нанесли извне

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финские пограничники обнаружили место утечки из финско-эстонского газопровода Balticconnector, оно находится в экономической зоне Финляндии.

"Пограничники приступили к работе сразу после получения сообщения об утечке, и газовую трубу стали обследовать миллиметр за миллиметром. Когда место утечки было найдено, стало понятно, что это не просто утечка, а повреждение. Похоже, было нанесено извне", - заявил замначальника Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен.

Утечка происходит в месте, где интенсивное морское движение, что усложняет исследования, сказал он.

Также, по сообщению Пограничной службы, был поврежден телекоммуникационный кабель, предположительно, в эстонской экономической зоне.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил на пресс-конференции, что, по имеющейся на данный момент информации, повреждение газопровода Balticconnector не могло быть вызвано его нормальной эксплуатацией и обычными перепадами давления. Он отметил, что расследование все еще находится на очень ранней стадии, но Финляндия готова к тому, что нечто подобное может произойти в условиях неопределенной политической ситуации.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что, скорее всего, повреждение газопровода и кабеля связи произошло в результате внешних воздействий.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что дело о газопроводе расследуется как умышленное повреждение, но пока с уверенностью рано говорить о нем как о преднамеренном действии.

"Ущерб настолько велик, что он не мог произойти случайно", - сказал Тимо Килпеляйнен, старший следователь Центральной криминальной полиции.

Геологический исследовательский центр Эстонии заявил, что вокруг газопровода не обнаружено сейсмических воздействий, отсылающих к взрыву.

8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Сейчас клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.

Elering Gasgrid Саули Ниинистё Финляндия Эстония Balticconnector Маркку Хассинен
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