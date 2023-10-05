Путин предположил, что итогов расследования ЧП на "Северных потоках" не будет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на "Северных потоках" безрезультатно, и, скорее всего, этих результатов не будет.

"Результатов расследований нет, и судя по всему, не будет", - сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи в четверг.

Глава государства коснулся также вопроса, кто является главным интересантом подрыва газопроводов, проложенных по морскому дну.

"В ответе на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - отметил Путин.

По его мнению, если все-таки будет выявлен виновник этих подрывов, то он должен быть привлечен к ответственности. "Это акт международного терроризма", - добавил президент.

"В конечном итоге, что касается расследования, у нас в народе говорят: шило в мешке не утаить", - сказал Путин.

Россия готова запустить газ по оставшейся невредимой нитке "Северного потока-2", дело только в позиции ФРГ, заявил он.

"Сохраняется одна ветка "Северного потока-2", она не повреждена, по ней можно поставлять 27 млрд кубометров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ, больше ничего не надо", - сказал Путин.

Глава государства отметил при этом: "Вот сегодня решение, завтра вентиль мы поворачиваем, и все - газ пошел. Но никто же этого не делает".

Он высказал мнение, что такому развитию событий препятствуют США.

"Потому что, как у нас говорят, "вашингтонский обком" не разрешает", - сказал Путин.