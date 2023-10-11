Венгрия отменила запрет на импорт украинского сахара

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии изъяло тростниковый и свекловичный сахар из списка украинской продукции, запрещенной после 15 сентября 2023 года для импорта, сообщает венгерский канал Agroinform.hu.

Из постановления венгерского правительства о мерах, связанных с транспортировкой некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины, по которым после 15 сентября ограничивался ввоз 24 наименований, изъята строка, где говорилось о тростниковом и свекловичном сахаре, а также о твердой сахарозе.

Решение вступило в силу 10 октября.

Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохпродукции с Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Ограничения были введены 2 мая 2023 года и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Эти пять стран утверждали, что украинская с/х продукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб местному агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск в ВТО, обвинив Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к ее агропродукции. В настоящее время идут переговоры Украины о внедрении механизма лицензирования экспорта украинских сельхозтоваров с обязательной верификацией в каждой из пяти стран.