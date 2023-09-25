Будапешт не готов помогать Киеву, пока он не решит проблемы закарпатских венгров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в понедельник, что не намерен оказывать поддержку Киеву на международной арене до тех пор, пока Киев не решит проблему соблюдения прав проживающих на Украине этнических венгров.

"Мы не будем поддерживать Украину по каким бы то ни было вопросам на международных встречах до тех пор, пока не будут восстановлены законы, которые бы гарантировали права закарпатских венгров", - заявил Орбан в парламенте. Его высказывания приводит агентство EFE.

По его словам, речь, в особенности, идет о правах, касающихся системы образования для этнических венгров.