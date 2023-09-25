Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Будапешт не готов помогать Киеву, пока он не решит проблемы закарпатских венгров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в понедельник, что не намерен оказывать поддержку Киеву на международной арене до тех пор, пока Киев не решит проблему соблюдения прав проживающих на Украине этнических венгров.

"Мы не будем поддерживать Украину по каким бы то ни было вопросам на международных встречах до тех пор, пока не будут восстановлены законы, которые бы гарантировали права закарпатских венгров", - заявил Орбан в парламенте. Его высказывания приводит агентство EFE.

По его словам, речь, в особенности, идет о правах, касающихся системы образования для этнических венгров.

Виктор Орбан Венгрия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Мощный взрыв произошел на топливной базе в Степанакерте

Военные Карабаха сдали восемь единиц бронетехники и 435 тыс. боеприпасов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу Болгарии в РФ заявлен протест из-за выдворения из Софии служителей РПЦ

Послу Болгарии в РФ заявлен протест из-за выдворения из Софии служителей РПЦ

Туроператорам не известно о случаях конфискации личных вещей в ЕС у россиян

Lego отказалась от замены "нефтяного" пластика в своих конструкторах

Lego отказалась от замены "нефтяного" пластика в своих конструкторах

В приднестровском селе минувшей ночью упали обломки ракеты С-300

Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });