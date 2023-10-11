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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Парламент Киргизии одобрил соглашение с РФ об объединенной системе ПВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы ПВО, решение принято на пленарном заседании в среду.

Договор был подписан в августе 2022 года в Москве. Для размещения войск российской стороны Киргизия безвозмездно передает РФ земельный участок площадью пять гектаров рядом с авиабазой в городе Кант. Соглашение заключено на пять лет.

Ранее закон о ратификации соглашения подписал президент России Владимир Путин. После одобрения соглашения киргизским парламентом документ должен подписать президент Киргизии Садыр Жапаров.

Киргизия
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