Парламент Киргизии одобрил соглашение с РФ об объединенной системе ПВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы ПВО, решение принято на пленарном заседании в среду.

Договор был подписан в августе 2022 года в Москве. Для размещения войск российской стороны Киргизия безвозмездно передает РФ земельный участок площадью пять гектаров рядом с авиабазой в городе Кант. Соглашение заключено на пять лет.

Ранее закон о ратификации соглашения подписал президент России Владимир Путин. После одобрения соглашения киргизским парламентом документ должен подписать президент Киргизии Садыр Жапаров.