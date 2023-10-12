Армия Израиля разместила резервистов вдоль границы с Ливаном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в рамках усиления своих позиций на севере страны развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Им поручен ряд задач оборонного характера в городах, включая патрулирование, устройство засад, установку дорожных заграждений, с целью гарантировать безопасность жителей", - приводит издание заявление военных.

Ранее Израиль в ответ на обстрелы с ливанской территории неоднократно наносил удары по объектам в Ливане.

Один из представителей армии сообщил, что ВВС Израиля атаковали в секторе Газа командные пункты элитных частей движения ХАМАС "Нохба", которому в том числе принадлежала ведущая роль в нападении на Израиль в минувшую субботу. Также военные заявили об уничтожении в Рафахе Мухаммада Абу Шамлы - одного из командиров морских сил ХАМАС, в доме которого хранилось оружие, предназначенное для атак на Израиль.

Тем временем сирены воздушной тревоги зазвучали в центральном Израиле, на Западном берегу реки Иордан. Также были слышны звуки разрывов ракет в воздухе и на земле, однако информация о пострадавших не поступала. The Times of Israel уточняет, что этому обстрелу предшествовали примерно 10 часов затишья.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.