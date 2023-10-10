Израильские военные ведут огонь по Ливану в ответ на ракетные обстрелы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля наносит во вторник артиллерийские удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда ракет, сообщает Ha'aretz со ссылкой на заявление ЦАХАЛа и сообщения из Ливана.

Военные пытаются поразить районы, из которых проводились ракетные пуски.

Ранее во вторник сирены воздушной тревоги, предупреждающие о риске ракетных ударов, прозвучали в ряде израильских населенных пунктов близ границы с Ливаном.

Одновременно с этим воздушную тревогу объявили и на юге Израиля, в частности, в Ашкелоне, в связи с очередным массовым пуском ракет из сектора Газа.