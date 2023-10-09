"Хезболла" обещает не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ливанские власти получили заверения от шиитского движения "Хезболла", что оно не присоединится к боевым действиям между Израилем и ХАМАС, если израильтяне не предпримут действий против Ливана, сообщает The Times of Israel.

"Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан", - информирует издание.

Накануне "Хезболла" подвергла минометному обстрелу израильские объекты на границе с Ливаном. В заявлении движения говорилось, что в своем нападении оно применило "большое количество ракет и снарядов". Отмечалось, что члены движения совершили обстрел в знак солидарности с "палестинским сопротивлением".

Армия обороны Израиля не сообщила о потерях в результате этого обстрела. Там отметили, что в ответ израильские военные ударили по "инфраструктуре "Хезболлы".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

В "Хезболле" в свою очередь заявили, что действия ХАМАС против Израиля - сигнал всем, кто ищет нормализации отношений с этой страной. В движении добавили, что поддерживают контакт с палестинцами в связи с нынешней ситуацией.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.