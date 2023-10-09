Израильские военные обстреляли цели в Ливане
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в понедельник вечером нанесли артиллерийские удары по территории Ливана, сообщают СМИ Израиля.
В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на минометный обстрел израильских позиций.
Ранее в понедельник произошли боестолкновения израильских военных с вооруженными людьми, перешедшими на север Израиля из Ливана. По данным ЦАХАЛ, военные тогда нанесли удары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. Трое бойцов этой группировки погибли.