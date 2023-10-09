Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Израильские военные обстреляли цели в Ливане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в понедельник вечером нанесли артиллерийские удары по территории Ливана, сообщают СМИ Израиля.

В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на минометный обстрел израильских позиций.

Ранее в понедельник произошли боестолкновения израильских военных с вооруженными людьми, перешедшими на север Израиля из Ливана. По данным ЦАХАЛ, военные тогда нанесли удары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. Трое бойцов этой группировки погибли.

Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Евросовета заявил о необходимости продолжения помощи палестинцам

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев

У США нет информации о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Число жертв атак Израиля в Газе и на Западном берегу Иордана превысило 700 человек

В ХАМАС утверждают, что удерживают в плену граждан РФ

"Роскосмос" подтвердил утечку из радиатора модуля "Наука" на МКС

"Роскосмос" подтвердил утечку из радиатора модуля "Наука" на МКС

НАСА сообщила о возможной утечке из радиатора модуля "Наука" на МКС

СМИ сообщили, что число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 900 человек

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ порекомендовал россиянам не посещать Израиль и палестинские территории

МИД РФ порекомендовал россиянам не посещать Израиль и палестинские территории
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });