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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В секторе Газа из-за нехватки топлива отключили единственную электростанцию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В секторе Газа приостановили работу единственной электростанции из-за нехватки топлива, подача электричества полностью остановлена, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что ранее в среду власти предупредили о прекращении энергоснабжения в 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Час спустя анклав полностью остался без электричества.

Телеканал сообщает, что без электроэнергии больницы смогут работать лишь с помощью аварийных генераторов, которые могут обеспечить электропитание на срок от двух до четырех дней.

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9 октября израильские власти приказали приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив подачу электричества и воды и перекрыв пути поставки продовольствия и топлива.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, ранены 2,8 тыс. человек. Более сотни израильтян захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 1 тыс., число раненых - 5 тыс.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа
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