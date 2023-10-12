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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Столтенберг надеется, что Турция скоро ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Турция подтверждает готовность ратифицировать вступление Швеции в НАТО, и в альянсе ожидают от Анкары скорой реализации этого намерения, сказал на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я поднял вопрос необходимости дальнейшего движения к ратификации членства Швеции. Я рад, что турецкий министр обороны подтвердил, что Турция поддерживает соглашение, подписанное в Вильнюсе и финализирующее вступление Швеции", - заявил он.

"Теперь я ожидаю, что турецкое руководство передаст протокол о вступлении в Национальную ассамблею, чтобы обеспечить быструю ратификацию", - подчеркнул он.

Швеция и Финляндия в 2022 году одновременно подали заявки о присоединении к НАТО. Турция выдвинула обеим странам условия, которые нужно было выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Швеция и Финляндия должны были признать террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Переговоры Турции и Швеции осложнили инциденты с сожжением Корана в Стокгольме, кроме того, в Анкаре заявляли, что Швеция не полностью выполняла условия турецкой стороны.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года. Вступление в альянс Швеции до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

НАТО Йенс Столтенберг Турция Швеция Финляндия
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