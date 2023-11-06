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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Завершена отправка вооружения российских миротворцев из Карабаха на ремонт в РФ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что завершена отправка вооружения российского миротворческого контингента из Карабаха в РФ на ремонт.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

13 октября в Бишкеке президент РФ Владимир Путин сказал, что российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года. Однако, по его словам, в связи с изменением ситуации предстоит определить в ходе переговоров с партнерами, как поступать в ближайшее время.

Минобороны РФ Карабах
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