Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе - "только начало"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к согражданам вечером в пятницу пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Мы уничтожим ХАМАС и добьемся победы. Это займет время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", - заявил израильский премьер.

"Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".

Выступление Нетаньяху происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам сектора Газа.

Ранее в пятницу ХАМАС совершил ракетный обстрел Израиля, причем опасность зафиксировали как на юге и в центральной части страны, так и на севере.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.