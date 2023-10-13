Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе - "только начало"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к согражданам вечером в пятницу пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Мы уничтожим ХАМАС и добьемся победы. Это займет время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", - заявил израильский премьер.

"Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".

Выступление Нетаньяху происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам сектора Газа.

Ранее в пятницу ХАМАС совершил ракетный обстрел Израиля, причем опасность зафиксировали как на юге и в центральной части страны, так и на севере.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит масштабные удары по Газе

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Путин в разговоре с президентом Азербайджана не затрагивал судьбу Варданяна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });