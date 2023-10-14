ВОЗ доставила на Синайский полуостров груз медикаментов для сектора Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Самолет с медикаментами от ВОЗ для сектора Газа приземлился в субботу в Египте, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как он написал в соцсети Х (ранее Twitter), борт сел в аэропорту Эль-Ариш (Синайский полуостров).

Гебрейесус отметил, что "мы готовы осуществить поставки сразу же после того, как будет обеспечен гуманитарный доступ через КПП "Рафах".

Между тем представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в настоящее время все переходы между сектором Газа и Египтом закрыты.

"КПП из Газы закрыты. Границы закрыты, и любое перемещение в Египет должно координироваться с нами", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.