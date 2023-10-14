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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

ВОЗ доставила на Синайский полуостров груз медикаментов для сектора Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Самолет с медикаментами от ВОЗ для сектора Газа приземлился в субботу в Египте, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как он написал в соцсети Х (ранее Twitter), борт сел в аэропорту Эль-Ариш (Синайский полуостров).

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Гебрейесус отметил, что "мы готовы осуществить поставки сразу же после того, как будет обеспечен гуманитарный доступ через КПП "Рафах".

Между тем представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в настоящее время все переходы между сектором Газа и Египтом закрыты.

"КПП из Газы закрыты. Границы закрыты, и любое перемещение в Египет должно координироваться с нами", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

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Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ВОЗ Египет сектор Газа Израиль
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