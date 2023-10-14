КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют для выезда иностранцев

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Иностранцы в субботу смогут покинуть Газу через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает Associated Press.

"Египет, Израиль и США достигли соглашения, которое позже в субботу позволит иностранцам выехать из сектора Газа через КПП "Рафах", - информирует агентство.

Представитель властей Египта сообщил Associated Press, что на египетской стороне уже получили инструкции, касающиеся открытия КПП в Рафахе для иностранцев из Газы во вторую половину дня.

Ранее сообщалось, что в Египте приземлился самолет с медикаментами от ВОЗ для сектора Газа.