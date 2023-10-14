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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Иорданский монарх отправится в Европу в попытках уладить ситуацию в Газе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II в субботу отправляется с визитом в ряд европейских стран для того, чтобы заручиться их поддержкой в попытках прекратить конфликт в секторе Газа, сообщает межарабское издание Asharq al-Awsat со ссылкой на иорданского министра иностранных дел Аймана Сафади.

"Монарх интенсивно контактирует с лидерами региона ради деэскалации насилия и предотвращения еще большей войны. Убийства и изгнание невинных палестинцев не приведет к миру и обеспечению безопасности", - цитирует министра газета.

По его словам, "эти меры приведут регион к аду войны, и необходимо покончить с этим безумием".

Какие именно страны посетит король Абдалла, Asharq al-Awsat не сообщает.

Почти неделю назад базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иордания Абдалла II Израиль ХАМАС сектор Газа Европа
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