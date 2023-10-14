Что произошло за день: суббота, 14 октября

Заявление Нетаньяху о грядущей новой фазе операции против ХАМАС, эвакуация в Лувре и Версале, возвращение во Владивосток самолета с неисправным двигателем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нетаньяху вечером в субботу заявил о приближении новой фазы операции против ХАМАС. Утром израильская армия вновь призвала мирных жителей эвакуироваться в южные районы сектора. Associated Press сообщало о договоренности Египта, Израиля и США об открытии КПП "Рафах" на египетской границе для выезда иностранцев из сектора Газа.

- Болгария вводит сбор в размере около $111/тыс. куб. м на транзит российского газа. Это касается импорта и транзита природного газа в газообразном состоянии, а также СПГ.

- Крымский мост полностью открыт для автодвижения после ремонта по всем четырем полосам на 18 дней раньше намеченного срока.

- Лувр и Версальский дворец эвакуировали в субботу из-за угрозы терактов.

- В Варшаве задержали человека, забравшегося на памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском и угрожавшего взрывом.

- Вылетевший из Владивостока Sukhoi Superjet 100 вернулся из-за неисправности двигателя. Никто не пострадал.

- Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Сказка" Александра Сокурова. Как сообщил "Интерфаксу" сам режиссер, в официальном извещении не указаны причины. Накануне стало известно об отмене показа фильма на Международном кинофестивале "Каро.Арт" в Москве.