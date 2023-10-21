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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Военная база США в иракском Курдистане подверглась атаке беспилотников

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Проиранское движение "Исламское сопротивление Ирака" атаковало двумя беспилотниками американскую военную базу "Харир" в иракском Курдистане, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление боевиков.

Уточняется, что атака произошла на рассвете, ее последствия неизвестны.

Это третье нападение на американских военных в Ираке за неделю. В четверг "Исламское сопротивление Ирака" ударило дронами по базам США "Харир" и "Айн-аль-Асад" в провинции Анбар. На следующий день шиитская группировка вновь атаковала "Айн-аль-Асад".

На данный момент в Ираке остаются еще 2,5 тысячи американских военнослужащих: они занимаются тренировками и консультированием местных военных.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после кровопролитного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Израильские военные в ответ начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ирак США
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