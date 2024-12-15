Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высший совет национальной безопасности Ирана призвал парламент остановить процесс рассмотрения спорного законопроекта о добродетели и хиджабе, предусматривающего суровые наказания для женщин, которые не покрывают голову платком, что является нарушением норм исламского этикета.

По сообщению агентства EFE, которое ссылается на Алирезу Салими, члена меджлиса (парламента Ирана) и органа, осуществляющего надзор за деятельностью парламентариев, власти внесут поправки в законопроект и передадут их на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф сообщал, что 13 декабря отправит законопроект на подписание президенту Масуду Пезешкиану, который также возглавляет и Высший совет национальной безопасности. Однако президент, представитель реформистского крыла в иранской политике, выразил сомнения по поводу новых правил и счел, что они вызовут "ненужные конфликты".

В нынешней версии законопроект был направлен на то, чтобы обязать женщин носить платки, а в отношении тех, кто не будет следовать этим нормам, могли бы быть применены жесткие меры вплоть до крупных штрафов и даже тюремного заключения.

Данная версия законопроекта также была направлена на то, чтобы положить конец отказу женщин носить платки - тенденции, получившей популярность как жест гражданского неповиновения после гибели Махсы Амини, которую в сентябре 2022 года арестовала полиция нравов за неправильное ношение платка. Этот трагический случай вызвал беспрецедентное протестное движение в стране.