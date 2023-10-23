Израильские военные сообщили о 222 заложниках у ХАМАС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля подтвердила информацию о захвате в заложники боевиками ХАМАС 222 человек, в том числе иностранных граждан. Как пишет Ha'aretz, об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Он также сообщил, что у военных находятся не менее 1000 тел убитых боевиков ХАМАС.

Хагари проинформировал, что за последние 24 часа ЦАХАЛ наносил удары по восьми противотанковым и ракетным подразделениям "Хезболлы" в Ливане, которые пытались атаковать территорию Израиля. Всего, по его словам, с начала войны военные наносили удары по 20 ячейкам "Хезболлы" на юге Ливана.

16 октября военные могли подтвердить данные о 199 заложниках. Эта информация проверяется и уточняется с 7 октября. Данные публикуются после того, как военные передают информацию о заложниках их семьям.

20 октября ХАМАС согласился освободить двух гражданок США, захваченных 7 октября. В