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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

ЦАХАЛ провел ночные рейды в сектор Газа для ударов по палестинским силам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на понедельник провели рейды ограниченного масштаба в сектор Газа для ударов по палестинским боевикам, сообщили западные СМИ со ссылкой на израильских военных.

Также представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что за последние 24 часа военные уничтожили восемь противотанковых и артиллерийских подразделений "Хезболлы", пытавшихся атаковать израильскую территорию. Он уточнил, что с начала боевых действий с группировкой ХАМАС 7 октября ЦАХАЛ наносил удары по 20 позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

По его словам, ХАМАС держит 222 человека в плену в секторе Газа. Он добавил, что израильские военные ранее обнаружили не менее 1 тыс. тел убитых боевиков ХАМАС.

Между тем накануне в "Бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам" - военном крыле ХАМАС - заявляли, что в воскресенье вступили в бой с силами ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса, уничтожили танк и два бульдозера и заставили израильтян отступить.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между ЦАХАЛ и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.

Хроника 07 – 23 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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