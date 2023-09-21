Глава "Молдовагаза" не признал итог аудита исторического долга перед "Газпромом"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Аудит исторического долга перед "Газпромом" не имеет юридических последствий для "Молдовагаза", заявил председатель правления компании Вадим Чебан.

"Представленные правительству результаты аудита вызывают много вопросов. Документ содержит много субъективных суждений, предположений, прогнозов и предложений. Но в нем нет ничего конкретного. С одной стороны, аудит признает, что исторический долг существует. И там есть много цифр этого долга - от 709 до 756 млн. долларов. С другой стороны, авторы аудита аргументируют, что долг можно не выплачивать. С точки зрения бухгалтерии, эти аргументы не могут быть приняты", - сказал Чебан в четверг на пресс-конференции.

Он напомнил, что ранее был осуществлен аудит Счетной палаты Молдавии.

"И это тоже документ, на его основании были приняты решения парламента. Мы исходим из того, что долг есть, так как он подтверждался документами, которые регулярно подписывали "Молдовагаз" и "Газпром". То, что "Газпром" не предпринял действий на этот счет и не взыскал долг, это не означает, что его не существует", - заявил глава "Молдовагаз".

Он напомнил, что по результатам аудита спорным признается долг в $278 млн, который относится к периоду до 1999 года, когда компания "Молдовагаз" не существовала.

"По нашим данным, речь идет о $275 млн. Это исторический долг, который в 2005 году был уступлен "Газпромом" его дочерней компании Factoring Finance. Правда - то, что в эту сумму входит $120 млн долга и $155 млн штрафных санкций. Этот договор цессии не оспаривало ни правительство Молдавии, ни компания "Молдовагаз". Что касается отсутствия других бухгалтерских документов, то они по закону хранятся только пять-шесть лет. Но, тот факт, что нет этих документов, не означает, что нет долга", - заявил Чебан.

Он счел необоснованными расчеты правительства Молдавии о том, что долг перед "Газпромом" составляет $8,6 млн. Чебан акцентировал внимание на то. что "Молодвагаз" никогда не обращалась к правительству с просьбой об оказании содействия в погашении исторического долга в $709 млн.

"В компании и речи не было о том, чтобы этот долг погашался за счет потребителей природного газа. Мы предлагали акционерам - "Газпрому" и правительству Молдавии - другие решения, одобрив которые, у компании появилась бы возможность погасить этот долг. Эти решения есть. Компания не в состоянии заплатить сумму долга, но это вовсе не означает, что долга не существует. Проблему нужно решать путем переговоров", - сказал Чебан.

Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" был подписан на пять лет и вступил в силу 1 ноября 2021 года. Этому предшествовали долгие переговоры и подписание протокола о дальнейших действиях сторон.

Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (по информации российской стороны, составляет $709 млн). В августе 2022 года Кишинев подписал договор на проведение аудита с Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания).

На прошлой неделе министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудиторское заключение по задолженности за поставленный газ потребителям правого берега Днестра в период 1993-2021 гг.

Аудиторы не подтвердили долг Молдавии в $709 млн, министр энергетики заявил, что большая часть долга не подтверждена или не исполнима. В результате правительство Молдавии предложило "Газпрому" $8,6 млн для урегулирования долга.

АО "Молдовагаз" является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, включая Приднестровье.

50% плюс 1 акция компании принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности; 13,44% - Приднестровью в лице комитета по управлению имуществом (1,79 млн. акций); 1,23% приходится на юридических и физических лиц, миноритарных акционеров. В начале 2000-х годов Приднестровье передало свои акции в управление "Газпрому", который теперь распоряжается почти 63,5% акций "Молдовагаз".