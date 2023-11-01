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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Цена российского газа для Молдавии в ноябре составит $830 за 1000 кубометров

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Закупочная цена газа, который "Газпром" поставляет в Молдавию, в ноябре составит $830,42 за 1 тыс. кубометров, сообщил в Telegram председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"В ноябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, составит с учетом теплотворной способности $830,42 за тысячу кубометров. В октябре аналогичный показатель был равен $795,87. Весь поставляемый газ российским поставщиком будет поставляться на нужды "Тираспольтрансгаз" (в Приднестровье - ИФ)", - написал Чебан.

По предварительным прогнозам "Молдовагаза", в первом квартале 2024 года цена на природный газ от "Газпрома" составит $510 за 1 тысячу кубометров.

"Молдовагаз" сообщил, что средневзвешенная годовая цена природного газа, включенная в действующий тариф, равна $750 за 1 тысячу кубометров.

При этом Чебан не сообщил стоимость ресурса, закупаемого у главного поставщика газа на внутренний рынок, молдавской госкомпании Energocom, поскольку она "является конфиденциальной, согласно контракту о купле-продаже, заключенному в августе 2022 года".

Член административного совета Energocom Александр Слусарь накануне сообщил, что госкомпания купила газ у европейских трейдеров по средней цене $420 за 1 тысячу кубометров.

С декабря 2022 года Молдавия не потребляет газ, поставляемый "Газпромом". Газ поступает на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии, которая потом поставляется в Молдавию.

Молдавия для внутреннего потребления закупает газ в рамках тендеров на международных рынках. В настоящее время Energocom создал резервы в объеме более 600 млн кубометров, что хватит правому берегу Днестра до марта 2024 года.

Вадим Чебан Газпром Молдавия Energocom Молдовагаз Приднестровье
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