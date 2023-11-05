В Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти: предстоит избрать 898 мэров и 11 тыс. 058 советников местных советов, в том числе 9 тыс. 972 сельских (общинных), городских и 1 тыс. 086 районных и муниципальных советников.

Для проведения выборов открылись все 1 тыс. 958 участков для голосования. Они будут работать с 07:00 до 21:00 (местное время). Больше всего участков открыто в Кишиневе и его пригородах - 305.

В Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 млн 300 тыс. 805 человек, что на 17 тыс. 517 тыс. больше, чем в начале 2023 г. Согласно обнародованным ЦИК данным, 2 млн 760 тыс. 930 от общего количества граждан с правом голоса зарегистрированы в административно-территориальных единицах второго уровня на правом берегу Днестра. Разницу составляют 272 тыс. 925 человек, обладающих гражданством Молдавии, но не имеющих регистрации по месту жительства, а также те, кто выехал за границу на законных основаниях. Еще 266 тыс. 950 граждан проживают на территории Приднестровья. Наибольшее количество избирателей зарегистрировано в муниципиях Кишинев (648 тыс. 464) и Бельцы (99 тыс. 931), а также в автономном территориальном образовании Гагаузия (129 тыс. 374).

Согласно новому Кодексу о выборах, принятому в начале 2023 года, в выборах не могут принять участие граждане, которые поменяли место жительства менее, чем за три месяца до даты выборов (после 5 августа). Это сделано, чтобы избежать искусственного увеличения количества избирателей с целью повлиять на исход голосования.

Наиболее острая борьба предстоит за посты мэров Кишинева и Бельц. На этих выборах установлен абсолютный рекорд по количеству кандидатов в этих городах - 28 кандидатов в Кишиневе и 15 - в Бельцах. В то же время, в электоральных округах в 23 населенных пунктах зарегистрировано по одному кандидату на пост мэра. В Кишиневе все кандидаты представляют политические партии и один избирательный блок.

В общей сложности, для участия в выборах зарегистрировано 57 тыс. 396 кандидатов на должности мэров и советников. Они представляют 34 партии и один избирательный блок.

Для участия в выборах мэров зарегистрировано 3 тыс. 952 кандидата, в том числе 2 тыс. 756 мужчин и 1 тыс. 196 - женщин. По возрастному критерию: 14 кандидатов - 23 года; 682 кандидата - от 24 до 35 лет; 1тыс. 464 кандидата - от 36 до 50 лет; 1 тыс. 727 кандидатов - от 51 до 70 лет; 65 кандидатов (1,6%) - старше 71 года.

Председатель ЦИК Анжелика Караман сообщила, что на проведение выборов запланирован бюджет в 154 млн леев ($8,5 млн.). По ее словам, ЦИК получил необходимые средства, подтвержден бюджет и для второго тура голосования.

Для мониторинга выборов аккредитовано около 1 тыс. 500 наблюдателей, в том числе около 300 международных наблюдателей. Они представляют восемь национальных неправительственных организаций, а также аккредитованные в Молдавии посольства зарубежных стран, избирательные комиссии Румынии, Украины, Албании, Казахстана, Азербайджана и других стран, Совет Европы, Европейский парламент и ряд международных организаций. Также, на выборах работают долгосрочные Миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) и Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). В то же время, ЦИК Молдавии отказался зарегистрировать наблюдателей от России, которые намеревались наблюдать за выборами в качестве представителей ОБСЕ.

Наблюдатели и эксперты отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения непрозрачного финансирования и многочисленных случаев подкупа избирателей, а также вмешательства в выборы со стороны России и беглого олигарха Илана Шора. По этой причине, за неделю до выборов Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал. А 3 ноября НКЧС сняла с выборов партию "Шанс", которая финансировалась Шором, заменив, по сути, партию "Шор", которая 19 июня была объявленной неконституционной. Таким образом, 652 кандидата от партии "Шор" были исключены из гонки в последний день избирательной кампании.

Это решение было ожидаемым для Шора. Он заявил, что продолжит финансирование других партий и кандидатов. Кроме того, во многих населенных пунктах Шор и его сторонники позаботились о том, чтобы зарегистрировать по несколько кандидатов - как от других партий, так и "независимых". В последние сутки перед выборами, несмотря на объявленный "день тишины", активисты Шора проводили агитацию в пользу "альтернативных" кандидатов.