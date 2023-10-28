Дальность ударной волны при взрыве на шахте в Казахстане превысила два километра

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дальность воздействия ударной волны при взрыве на шахте им. Костенко в Казахстане превышала два километра.

"Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - сказал первый замдиректора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский на брифинге в субботу.

После взрыва на шахте начались локальные очаги пожара, сообщил он. По его словам, большая ударная волна от взрыва вкупе с другими причинами привела к большому количеству жертв среди шахтеров.

Шансы найти живыми пропавших 13 шахтеров очень низкие, но спасательные работы продолжатся до тех пор, пока не будут найдены все, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

Аким (руководитель) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил на брифинге, что на шахте им. Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", не была установлена система по отслеживанию местонахождения горняков.

"В планах компании, наверное, должна быть, но в настоящее время ее не было", - сказал Булекпаев на брифинге в субботу.

Система позиционирования персонала и подвижного оборудования предназначена для получения и документирования информации о местонахождении горных сотрудников добывающего предприятия, находящихся в подземных выработках.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 33 шахтера, ведутся поиски еще 13.