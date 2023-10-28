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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Боррель призвал прекратить огонь в секторе Газа для доставки гуманитарного груза

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в субботу заявил, что необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа с целью обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав.

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"Крайне нужна передышка в боевых действиях для обеспечения гумпомощи", - написал Боррель в соцсети X.

"Газа полностью обесточена, она находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявляют об отчаянной ситуации для жителей Газы, где нет электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, убиты. Это против международного гуманитарного права", - отметил он.

В то же время он осудил любые атаки против мирных жителей, включая неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. Боррель призвал к немедленному, без всяких условий, освобождению всех заложников в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Жозеп Боррель ЕС сектор Газа
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