Новый собственник "АрселорМиттал Темиртау" должен будет выполнить ряд условий

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новый собственник "АрселорМиттал Темиртау" (АТМ) должен будет выполнить ряд условий, в числе которых инвестирование в производство и безопасность труда, заявил аким (руководитель) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Первое условие, которое сейчас ставится правительством, государством, - это, конечно, инвестирование в производство как самого стального комбината, так и угольного департамента. Чтобы основные фонды обновляли, в том числе по безопасности", - сказал Булекпаев на брифинге в субботу.

На уточняющий вопрос журналиста о том, перед кем ставятся подобные условия, аким ответил: "Перед новым собственником".

Также он заверил, что смена собственника не отразится на размере заработной платы и социальных обязательствах перед работниками предприятий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству после аварии в субботу на шахте им. Костенко прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". Позже правительство сообщило о завершающемся оформлении сделки по передаче права собственности на "АТМ" в пользу Казахстана. Однако в кабинете министров опровергли слухи о передаче актива другим иностранным инвесторам.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

В субботу случилась очередная масштабная авария, на этот раз на шахте им. Костенко. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 33 горняков, ведутся поиски 13.