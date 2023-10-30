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Evergande получила последний шанс представить план реструктуризации долга

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик China Evergrande получил последнюю возможность реструктуризировать долг.

Суд Гонконга отложил рассмотрение вопроса о ликвидации компании до 4 декабря, дав ей время подготовить новый план реструктуризации долговых обязательств, сообщает MarketWatch.

Evergande должна представить конкретное предложение к следующему заседанию, или суд "с высокой вероятностью" примет решение о ее ликвидации, заявила судья Линда Чань.

Компания, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года. В марте 2023 года Evergrande представила план реструктуризации долга, предусматривавшего обмен облигаций ее зарубежными кредиторами на новые бумаги.

В сентябре, однако, компания отказалась от прежнего плана реструктуризации, заявив о намерении пересмотреть его. Еще 20 октября застройщик говорил, что обсуждает с кредиторами условия реструктуризации долга.

Дело Evergrande в суде Гонконга рассматривается в связи с иском инвесткомпании Top Shine Global, обвиняющей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн), пишет Financial Times.

Акции Evergrande подешевели на 9,8% по итогам торгов в Гонконге в понедельник. С начала 2023 года их стоимость упала на 87%.

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