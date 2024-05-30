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PwC в Китае грозит штраф в $138 млн в связи со скандалом вокруг China Evergrande

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая могут оштрафовать PricewaterhouseCoopers (PwC) на рекордную сумму и приостановить некоторые операции глобального аудитора внутри страны в связи с его ролью в скандале вокруг застройщика China Evergrande Group, сообщает Bloomberg.

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По данным источников агентства, аудитору грозит штраф в размере не менее 1 млрд юаней ($138 млн). Министерство финансов КНР может объявить о штрафе уже на этой неделе.

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. Ранее в этом году Пекин оштрафовал застройщика на 4,18 млрд юаней, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней за два года (2019 и 2020 годы).

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период. Компания являлась аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, что застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.

Штраф в 1 млрд юаней станет рекордным для аудиторов в Китае. В 2023 году власти КНР оштрафовали Deloitte Touche Tohmatsu на 212 млн юаней, что является максимумом для сектора на данный момент.

Штрафные санкции Пекина в отношении PwC могут также включать требование о приостановке операций отдельных офисов аудитора в материковом Китае, отмечают источники.

Evergrande PwC Deloitte Китай Hengda
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