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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Войско Польское получило первую партию военно-транспортных вертолетов AW-149

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Первая партия военно-транспортных вертолетов AW-149 польского производства передана в Войско Польское, сообщил через пресс-службу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"25-й воздушно-кавалерийской бригаде переданы первые вертолеты AW-149. Их задачей будет поддержка на поле боя и транспортировка солдат", - заявил Блащак.

Пока вертолеты, произведенные итальянским концерном Leonardo на мощностях польского завода PZL Swidnik, "вооружены только пулеметами и неуправляемыми ракетами, но вскоре вооружение расширится за счет управляемых ракет и противотанковых комплексов Hellfire", добавил министр, "возможности этих вертолетов позволяют включиться в полноценное выполнение задач НАТО".

Контракт на поставки вертолетов AW-149 заключен на срок до 2029 года и включает 32 машины, а также логистический пакет, техническое сопровождение, учебное оборудование для летчиков и т.д.

AW-149 - многоцелевой военный вертолет, способный выполнять дневные и ночные полеты. Максимальный взлетный вес 8,3 тысячи кг, максимальная скорость 313 км/ч, крейсерская - 287 км/ч. Максимальная дальность - 958 км, максимальная продолжительность полета 4 часа и 55 минут.

Предполагается, что AW-149 будут задействованы, в том числе, в охране границы с Белоруссией.

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