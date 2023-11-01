Палестинские провайдеры сообщили о полном отключении связи и интернета в секторе Газа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В секторе Газа снова полностью отключилась мобильная связь и пропал доступ в интернет, заявили ранним утром 1 ноября палестинские провайдеры Paltel и Jawwal, передает АР.

В независимой компании NetBlocks.org, которое следит за доступом к интернету во всем мире, агентству подтвердили, что в Газе наступил полный или почти полный "блэкаут связи", сопоставимый со случившимся 27 октября и продолжавшимся до утра 29 октября. Тогда ХАМАС обвинил Израиль в отключении связи сектору Газа, а международные эксперты отмечали снижение доступности интернета в регионе.

АР также отмечает, что не получается дозвониться до жителей Газы.

Гуманитарные организации уже предупреждали, что такие отключения мешают им работать в Газе, где и так тяжелая ситуация.