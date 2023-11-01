ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - С начала обострения конфликта между Израилем и движением ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 11 тысячам объектов, принадлежащим "террористическим организациям" в секторе Газа.

"За ночь объединенные войска ЦАХАЛа поразили несколько террористических целей по всему сектору Газа, в том числе оперативные командные центры и террористические ячейки ХАМАС", - сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ в среду.

Отмечается, что, вместе с ночными ударами, число пораженных в секторе Газа целей с начала конфликта достигло 11 тысяч.

Также сообщается, что во время боев во вторник израильские военные обнаружили нескольких боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенным рядом со школой, медицинским центром и правительственными учреждениями. После этого ВВС нанесли удар по зданию.

Также военные в секторе Газа обнаружили транспортное средство, перевозившее противотанковые ракеты, которое позже также уничтожили ВВС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,5 тыс. человек.