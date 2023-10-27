ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в секторе Газа, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на группировку ХАМАС.

Отмечается, что также практически полностью перестал работать интернет. Арабские СМИ сообщают об активизации обстрелов со стороны Израиля севера сектора Газа.

Компания, отслеживающая работу интернета в мире, NetBlocks сообщила в соцсетях, что палестинский интернет-провайдер NetStream перестал работать через несколько дней после предупреждения клиентов о том, что ему для работы не хватает топлива. Эксперт Даг Мейдори сказал TechCrunch, что доступность интернета в Газе стремительно ухудшается.

The Times of Israel сообщает, что с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких израильских городах.