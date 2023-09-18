Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщило в понедельник Стратегическое командование ВВС США.

"Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте", - говорится в сообщении.

По данным американского Бюллетеня ученых-атомщиков, в настоящее время США располагают примерно 1,7 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях.

Согласно оценкам американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Помимо этого, на данный момент в резерве Пентагона находится 1938 ядерных боезарядов, которые не развернуты на носителях.

США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 сентября

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МИД РФ обвинил ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС

МИД РФ обвинил ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Спикер парламента Венгрии допустил отсрочку ратификации вступления Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии допустил отсрочку ратификации вступления Швеции в НАТО

КНР увеличила затраты на научные исследования и опытно-конструкторские работы на 10%

Военная операция на Украине

В Кремле усомнились в понимании Шольцем ситуации на Украине

Более 100 китайских военных самолетов замечены около Тайваня

Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте

Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });